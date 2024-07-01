Назван действенный способ избавления от насморка без капель

Хронический насморк — крайне распространённая проблема, доставляющая огромный дискомфорт. Зачастую бороться с ней получается лишь при помощи сосудосуживающих капель. Однако те являются лишь временным решением при заложенности. О том, как вылечить ринит раз и навсегда, в разговоре с "Газетой.ru" объяснил остеопат, основатель федеральной сети остеопатических клиник Владимир Животов.

"При использовании сосудосуживающих отек спадает, из носа перестает течь, человек получает возможность дышать носом, его самочувствие улучшается. Но — ненадолго. Как правило, возникает так называемая зависимость от сосудосуживающих капель, которая проявляется в том, что человек просто не может от них отказаться из-за того, что нос без капель закладывает снова, и, чтобы вновь получить облегчение дыхания, капли приходится закапывать всё чаще", — отметил специалист.

Главной причиной возникновения хронического насморка эксперт назвал ранее перенесённую травму лба, носа или скул во время родов или в течение жизни. Также проблема нередко возникает у людей, которые делали ринопластику или носили брекет-сестему длительное время. Медик добавил, что избавиться от насморка поможет только сжатость швов черепа, из-за неправильного положения которых пережимаются сосуды и возникает отёк.

Зачастую врачи в первую очередь предполагают, что хронический насморк возник на фоне аллергии или потребления молочных продуктов, провоцирующих активное выделение слизи, однако специалист опроверг данное мнение. По его словам, на самом деле у людей с хроническим ринитом изначально есть склонность к отёку слизистой. Примечательно, что игнорирование проблемы чревато страшными последствиями вплоть до нагноения носовых пазух.

"Это часто указывает на проблемы в работе иммунной системы. Поэтому надо действовать комплексно — параллельно курсу остеопатического лечения необходимо восполнить дефициты и нормализовать обмен веществ совместно с хорошим нутрициологом или эндокринологом", — посоветовал остеопат.