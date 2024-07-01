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1 июля, 14:58

В Греции пилот истребителя катапультировался после посадки и попал в больницу

ВВС Греции: Пилот истребителя Mirage 2000-5 катапультировался после посадки

На авиабазе Танагра в Греции пилот истребителя Mirage 2000-5 катапультировался после посадки. В результате он попал в главный госпиталь Военно-воздушных сил страны для медобследования. По данным Генштаба ВВС страны, всё произошло днём в понедельник, 1 июля.

"В 13:46 (совпадает с московским. — Прим. Life.ru) в 114-м истребительном авиакрыле на авиабазе Танагра во время руления после посадки после тренировочного полёта пилот катапультировался", — отметили там, добавив, что лётчик особо не пострадал.

При этом причины катапультирования не раскрываются. Как правило, его применяют при аварийных ситуациях.

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Ранее Life.ru писал, что в Португалии на авиашоу столкнулись два советских самолёта Як-52. В результате ЧП погиб пилот из Испании, а местный лётчик получил серьёзные ранения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Никита Осипов
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