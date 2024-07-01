Бастрыкин попросил ВККС разрешить завести дело против главы Солнцевского суда

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин попросил разрешения на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Солнцевского районного суда Артёма Матеты, сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России. Основанием для начала следствия названы статьи о мошенничестве, иных подробностей не приводится.

"Рассмотрение представления председателя СК РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Солнцевского районного суда Москвы Матеты Артёма Игоревича по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ", — говорится в дополнении к предварительной повестке судебного заседания.

Как заявили в ВККС, просьба Бастрыкина будет рассмотрена уже 10 июля.

Известно, что Матета ранее занимал пост главы Ногинского городского суда, после этого получил назначение в Московский областной суд. В 2021 году указом президента РФ он был назначен председателем Солнцевского районного суда столицы.

Ранее сообщалось, что второй Западный окружной военный суд заочно назначил 14 лет лишения свободы украинскому журналисту Дмитрию Гордону*. Он обвиняется в призывах к терроризму, распространении ложной информации о деятельности Вооружённых сил РФ и ряде других преступлений.