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Регион
1 июля, 15:31

Россия закрывает въезд для 99 канадцев

Россия в качестве ответных мер закрывает въезд на постоянной основе для 99 граждан Канады. Среди них — ряд чиновников, сенаторов и бизнесменов, связанных с поддержкой ВСУ, а также поддерживавших русофобские настроения в стране и мире. Об этом объявил МИД РФ.

"В связи с очередными "волнами" антироссийских санкций, которые правящий в Канаде режим Джастина Трюдо объявляет всякий раз, когда необходимо выслужиться перед Вашингтоном и "морально поддержать" пронацистские власти в Киеве, с российской стороны в порядке контрмер закрывается въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе для 99 канадских граждан, активно вовлечённых в разработку и реализацию русофобского курса официальной Оттавы", — подчеркнули в ведомстве.

При этом МИД объяснил, что в России отделяют нынешнюю политическую элиту Канады, культивирующую ненависть ко всем, от народа: россияне традиционно по-доброму относятся к простым канадцам, с которыми у нас много общего.

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А 26 июня в ответ на политически мотивированные санкции Канберры Москва запретила въезд в РФ 27 гражданам Австралии. В списке фигурируют экс-премьер страны Тони Эбботт и заместитель главкома австралийскими ВС Роберт Чипмен. Есть в перечне и журналист Пит Шмигель, а ещё — представители бизнеса, в том числе директор компании Trident Corporate Services Иван Славич.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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