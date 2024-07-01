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1 июля, 18:31

В России начались съёмки масштабной исторической драмы о Петре Первом

Стартовали съёмки исторической драмы о Петре I "Рождение империи"

Фото со съёмок исторической драмы о Петре I "Рождение империи". Обложка © Telegram / Централ Партнершип

Фото со съёмок исторической драмы о Петре I "Рождение империи". Обложка © Telegram / Централ Партнершип

В России стартовали съёмки масштабной исторической драмы "Рождение империи" о Петре Первом. Роль императора исполнит Александр Горбатов.

Съёмки исторической драмы о Петре I "Рождение империи". Фото © Telegram / Централ Партнершип

Съёмки исторической драмы о Петре I "Рождение империи". Фото © Telegram / Централ Партнершип

Сюжет рассказывает о том, как, вернувшись на родину после Великого посольства, Пётр Великий вступает в затяжную войну со Швецией за выход к морю. При этом на пути к победе его ждут испытания, преодолев которые царь станет императором, обретёт настоящую любовь, а Россия будет провозглашена великой империей.

Съёмки исторической драмы о Петре I "Рождение империи". Фото © Telegram / Централ Партнершип

Съёмки исторической драмы о Петре I "Рождение империи". Фото © Telegram / Централ Партнершип

Петра I сыграет Александр Горбатов. Также главные роли исполняют Юлия Пересильд, Милош Бикович, Ксения Утехина и Алексей Гуськов. Кроме того, в проекте участвуют Евгений Шварц и Александр Яценко, а режиссёром выступил Андрей Кравчук. Картина выйдет на большие экраны в 2026 году.

Съёмки исторической драмы о Петре I "Рождение империи". Фото © Telegram / Централ Партнершип

Съёмки исторической драмы о Петре I "Рождение империи". Фото © Telegram / Централ Партнершип

"Одной из наших задач мы видим соблюдение безусловной исторической основы вместе с неординарной подачей материала и с глубиной художественного замысла", — отметил продюсер Леонид Верещагин.

В производстве фильма участвуют студия "Тритэ" режиссёра Никиты Михалкова, телеканал "Россия-1", компания "Централ Партнершип" и Фонд кино.

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Ранее в Москве завершились съёмки многосерийной исторической драмы "Атом". Актёр Юрий Чурсин, известный широкому зрителю по сериалу "Хиромант", исполнил роль физика Курчатова.

Никита Осипов
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