В России начались съёмки масштабной исторической драмы о Петре Первом

Сюжет рассказывает о том, как, вернувшись на родину после Великого посольства, Пётр Великий вступает в затяжную войну со Швецией за выход к морю. При этом на пути к победе его ждут испытания, преодолев которые царь станет императором, обретёт настоящую любовь, а Россия будет провозглашена великой империей.