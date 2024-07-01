В Киев прибыла делегация конгрессменов США
Посол США на Украине Бринк: Американские конгрессмены прибыли в Киев
Американские конгрессмены приехали в Киев. Обложка © X / USAmbKyiv
Председатель комитета палаты представителей США по разведке Майк Тёрнер и ещё ряд конгрессменов приехали с визитом в Киев. Об этом сообщила посол Соединённых Штатов на Украине Бриджит Бринк.
"С возвращением в Киев... для обсуждения того, как помощь США помогает Украине", — написала посол в соцсети X.
Уточняется, что также на Украину прибыли члены палаты представителей США Бетти МакКоллум, Ронни Джексон, Тони Гонсалес и Джон Джойс.
А ранее Life.ru рассказывал, что 21 мая на Украину приезжала глава МИД Германии Анналена Бербок. Изначально дипломат планировала посетить Харьковскую область, но маршрут был скорректирован "в целях безопасности".