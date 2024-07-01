В Киев прибыла делегация конгрессменов США

Председатель комитета палаты представителей США по разведке Майк Тёрнер и ещё ряд конгрессменов приехали с визитом в Киев. Об этом сообщила посол Соединённых Штатов на Украине Бриджит Бринк.

"С возвращением в Киев... для обсуждения того, как помощь США помогает Украине", — написала посол в соцсети X.

Уточняется, что также на Украину прибыли члены палаты представителей США Бетти МакКоллум, Ронни Джексон, Тони Гонсалес и Джон Джойс.