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1 июля, 16:23

В Киев прибыла делегация конгрессменов США

Посол США на Украине Бринк: Американские конгрессмены прибыли в Киев

Американские конгрессмены приехали в Киев. Обложка © X / USAmbKyiv

Американские конгрессмены приехали в Киев. Обложка © X / USAmbKyiv

Председатель комитета палаты представителей США по разведке Майк Тёрнер и ещё ряд конгрессменов приехали с визитом в Киев. Об этом сообщила посол Соединённых Штатов на Украине Бриджит Бринк.

"С возвращением в Киев... для обсуждения того, как помощь США помогает Украине", — написала посол в соцсети X.

Уточняется, что также на Украину прибыли члены палаты представителей США Бетти МакКоллум, Ронни Джексон, Тони Гонсалес и Джон Джойс.

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А ранее Life.ru рассказывал, что 21 мая на Украину приезжала глава МИД Германии Анналена Бербок. Изначально дипломат планировала посетить Харьковскую область, но маршрут был скорректирован "в целях безопасности".

Дарья Нарыкова
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