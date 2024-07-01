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1 июля, 17:32

"Ты моё солнце": Проводящая медовый месяц с Харламовым Ковальчук показала томное фото из живописного места

Катерина Ковальчук показала фото в купальнике с медового месяца с Харламовым

Катерина Ковальчук и Гарик Харламов проводят медовый месяц. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katerinakovalchyk

Катерина Ковальчук и Гарик Харламов проводят медовый месяц. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katerinakovalchyk

Актриса Катерина Ковальчук проводит медовый месяц с юмористом Гариком Харламовым в живописном месте. Супруги наслаждаются безмятежной атмосферой и с радостью публикуют фото, судя по всему, из Сочи.

Катерина Ковальчук в купальнике. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katerinakovalchyk

Катерина Ковальчук в купальнике. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katerinakovalchyk

Недавно 31-летняя артистка показала свою хрупкую фигуру, представ в чёрном монокини. На плечи Ковальчук набросила банный халат, а дополнением к её расслабленному образу стали сланцы. Жена 43-летнего комика в купальнике задумчиво смотрит вдаль, вглядываясь в природу, которая осталась за кадром.

Более того, новоиспечённые супруги в соцсетях обменялись признаниями в чувствах. Так, Ковальчук назвала Харламова "солнцем", а тот в ответ подчеркнул, что светит именно ей.

Новая жена Гарика Харламова похвасталась кольцом за неприличную сумму
Новая жена Гарика Харламова похвасталась кольцом за неприличную сумму

Напомним, в начале июня Харламов и Ковальчук официально стали мужем и женой. Пышного торжества не было, пара отметила свадьбу в кругу близких. Невеста предстала в обычных джинсах и белой рубашке с колечком от Tiffany & Co. Отметим, что это уже третий брак в жизни 43-летнего шоумена: ранее он был женат на актрисе Кристине Асмус и менеджере одного из московских ночных клубов Юлии Лещенко.

Никита Осипов
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