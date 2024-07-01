"Ты моё солнце": Проводящая медовый месяц с Харламовым Ковальчук показала томное фото из живописного места

Актриса Катерина Ковальчук проводит медовый месяц с юмористом Гариком Харламовым в живописном месте. Супруги наслаждаются безмятежной атмосферой и с радостью публикуют фото, судя по всему, из Сочи.

Катерина Ковальчук в купальнике. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katerinakovalchyk

Недавно 31-летняя артистка показала свою хрупкую фигуру, представ в чёрном монокини. На плечи Ковальчук набросила банный халат, а дополнением к её расслабленному образу стали сланцы. Жена 43-летнего комика в купальнике задумчиво смотрит вдаль, вглядываясь в природу, которая осталась за кадром.

Более того, новоиспечённые супруги в соцсетях обменялись признаниями в чувствах. Так, Ковальчук назвала Харламова "солнцем", а тот в ответ подчеркнул, что светит именно ей.