Тренера молодёжной сборной России по борьбе задержали по делу о терроризме
Алишери Исматзода. Обложка © VK / wrestrus_ru
В Москве по делу о терроризме задержан тренер российской молодёжной сборной по вольной борьбе Алишери Исматзода. Об этом сообщает ТАСС. Задержание Исматзоды подтвердили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России.
"Исматзода подозревается по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность). Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", — сказал собеседник агентства.
Фигуранту грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. В чём конкретно обвиняется мужчина, пока неизвестно. В Федерации спортивной борьбы в разговоре с РБК назвали задержание "шокирующим" и отметили, что ничего не знают о следствии в отношении тренера. 32-летний Исматзода является мастером спорта, а также тренером высшей категории.
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