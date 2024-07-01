Тренера молодёжной сборной России по борьбе задержали по делу о терроризме

В Москве по делу о терроризме задержан тренер российской молодёжной сборной по вольной борьбе Алишери Исматзода. Об этом сообщает ТАСС. Задержание Исматзоды подтвердили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России.

"Исматзода подозревается по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность). Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", — сказал собеседник агентства.

Фигуранту грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. В чём конкретно обвиняется мужчина, пока неизвестно. В Федерации спортивной борьбы в разговоре с РБК назвали задержание "шокирующим" и отметили, что ничего не знают о следствии в отношении тренера. 32-летний Исматзода является мастером спорта, а также тренером высшей категории.