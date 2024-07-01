В России объявили в розыск организаторов белорусской группировки, готовивших боевиков
МВД России объявило в розыск организаторов экстремистской группировки "Погоня"
Вадим Прокопьев и Валерий Сахащик. Коллаж © Life.ru. Обложка © YouTube / Вадим Прокопьев
Один из организаторов ныне нефункционирующей экстремистской группы "Погоня" из Белоруссии Вадим Прокопьев объявлен МВД России в розыск по уголовной статье. Карточка с его данными появилась в электронной базе ведомства. По какой именно статье ведётся розыск, не указано.
"Вадим Евграфович Прокопьев, 04.12.1971. Разыскивается по статье УК", — говорится в базе розыска.
Также в базе МВД значится карточка ещё одного организатора формирования — Валерия Сахащика, его тоже объявили в розыск по уголовной статье. Известно, что "Погоня" занималась вербовкой, обучением и слаживанием боевиков с привлечением иностранных инструкторов в Чехии, Польше и на Украине. В 2022 году МВД Белоруссии признало группировку экстремистской. Согласно информации из открытых источников, летом 2023 года "Погоня" прекратила своё существование.
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