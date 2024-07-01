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Регион
1 июля, 18:08

В России объявили в розыск организаторов белорусской группировки, готовивших боевиков

МВД России объявило в розыск организаторов экстремистской группировки "Погоня"

Вадим Прокопьев и Валерий Сахащик. Коллаж © Life.ru. Обложка © YouTube / Вадим Прокопьев

Вадим Прокопьев и Валерий Сахащик. Коллаж © Life.ru. Обложка © YouTube / Вадим Прокопьев

Один из организаторов ныне нефункционирующей экстремистской группы "Погоня" из Белоруссии Вадим Прокопьев объявлен МВД России в розыск по уголовной статье. Карточка с его данными появилась в электронной базе ведомства. По какой именно статье ведётся розыск, не указано.

"Вадим Евграфович Прокопьев, 04.12.1971. Разыскивается по статье УК", — говорится в базе розыска.

Также в базе МВД значится карточка ещё одного организатора формирования — Валерия Сахащика, его тоже объявили в розыск по уголовной статье. Известно, что "Погоня" занималась вербовкой, обучением и слаживанием боевиков с привлечением иностранных инструкторов в Чехии, Польше и на Украине. В 2022 году МВД Белоруссии признало группировку экстремистской. Согласно информации из открытых источников, летом 2023 года "Погоня" прекратила своё существование.

Ранее МВД России объявило в розыск экс-замглав украинских Минобороны и Генштаба. Речь идёт о бывшем заместителе министра обороны Украины Петре Мехеде и экс-замначальника Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) Викторе Бокии.

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Наталья Исакова
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