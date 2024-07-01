В России объявили в розыск организаторов белорусской группировки, готовивших боевиков

Один из организаторов ныне нефункционирующей экстремистской группы "Погоня" из Белоруссии Вадим Прокопьев объявлен МВД России в розыск по уголовной статье. Карточка с его данными появилась в электронной базе ведомства. По какой именно статье ведётся розыск, не указано.

Также в базе МВД значится карточка ещё одного организатора формирования — Валерия Сахащика, его тоже объявили в розыск по уголовной статье. Известно, что "Погоня" занималась вербовкой, обучением и слаживанием боевиков с привлечением иностранных инструкторов в Чехии, Польше и на Украине. В 2022 году МВД Белоруссии признало группировку экстремистской. Согласно информации из открытых источников, летом 2023 года "Погоня" прекратила своё существование.