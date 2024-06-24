В Москве суд заочно арестовал двух бывших украинских министров, они объявлены в международный розыск

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу Минюста Украины Павла Петренко и экс-министра информационной политики страны Юрия Стеця. Они были объявлены в международный розыск, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Бывших украинских министров отправят под стражу на два месяца после задержания или экстрадиции на территорию России. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ "Применение запрещённых средств и методов ведения войны".