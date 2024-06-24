В Москве суд заочно арестовал двух бывших украинских министров, они объявлены в международный розыск
Два бывших украинских министра объявлены в международный розыск
Юрий Стець (слева) и Павел Петренко. Обложка © TACC / Zuma / Sergii Kharchenko / TACC / Михаил Палинчак
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу Минюста Украины Павла Петренко и экс-министра информационной политики страны Юрия Стеця. Они были объявлены в международный розыск, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Бывших украинских министров отправят под стражу на два месяца после задержания или экстрадиции на территорию России. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ "Применение запрещённых средств и методов ведения войны".
Напомним, в декабре 2023 года СК России заочно предъявил Павлу Петренко и другим бывшим членам Совета национальной безопасности и обороны Украины обвинения за преступные решения о начале в 2014 году так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Принимаются меры по их розыску и аресту. А в мае 2024 года МВД РФ объявило в розыск экс-министра юстиции Украины Павла Петренко, а также бывшего министра информационной политики Незалежной Юрия Стеця. Последнему вменяется в вину решение о проведении в Донбассе так называемой антитеррористической операции и участие в руководстве ею.