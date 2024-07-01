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1 июля, 19:44

"И всё бы ничего, но...": Захарова оценила назначение Даттани комиссаром по правам человека в Канаде

Захарова назвала нового верховного комиссара Канады Даттани антисемитом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

В Канаде на должность верховного комиссара комиссии страны по правам человека назначили Бирджу Даттани, который до этого был комиссаром по правам человека провинции Юкон. На это в своём телеграм-канале обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и назвала его антисемитом.

"И всё бы ничего, но он — антисемит. Настоящий, искренний до ужаса юдофоб", — заявила дипломат.

Она напомнила о том, что свеженазначенный омбудсмен, учась в Соединённом Королевстве, распространял антиизраильские статьи и своеобразно подписывал их. Помимо того, канадский общественник был замечен в связях с членами террористических группировок.

Захарова подчеркнула, что после случившегося еврейские организации этого североамериканского государства находятся в шоке. В то же время внешнеполитическое ведомство Израиля молчит, в связи с чем представитель МИД РФ упомянула и о скандале с нацистом Гунько, которого чествовали в канадском парламенте.

Помимо того, Захарова в своём посте также рассказала о "докладе о правонарушениях в МИДе и посольствах Канады", а также привела некоторые выдержки из него. Она отметила, что в этой стране всё плохо не только с омбудсменами, но и с дипломатами и парламентариями.

"С омбудсменами-националистами в Канаде дела обстоят не лучше, чем с нацистами-парламентариями и многосторонне "одарёнными" дипломатами. О чём тут можно говорить, если вице-премьером у Трюдо по-прежнему трудится Христя Фриланд, внучка-русофобка нацистского коллаборациониста Михаила Хомяка", — заключила Захарова.

"Чего-то не хватало": Захарова высказалась о дебатах Трампа и Байдена, внезапно вспомнив про Пелоси
"Чего-то не хватало": Захарова высказалась о дебатах Трампа и Байдена, внезапно вспомнив про Пелоси

Ранее Захарова заявила, что секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян унизил свой народ, обвинив Россию в утрате Нагорного Карабаха. Дипломат подчеркнула, что это не просто безответственно, а уничижительно — относиться так к исторической памяти своей многострадальной нации.

Алексей Соловьёв
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