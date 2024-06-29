"Чего-то не хватало": Захарова высказалась о дебатах Трампа и Байдена, внезапно вспомнив про Пелоси

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова оценила предвыборные дебаты, которые прошли между двумя кандидатами на пост президента США — действующим лидером Джо Байденом и прошлым хозяином овального кабинета Дональдом Трампом. Дипломат отметила, что наконец-то досмотрела их дискуссию, однако призналась, что дебаты её совсем не впечатлили. И предположила почему.