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29 июня, 15:54

"Чего-то не хватало": Захарова высказалась о дебатах Трампа и Байдена, внезапно вспомнив про Пелоси

Захарова призналась, что ей "чего-то не хватило" в дебатах Трампа и Байдена

Трамп, Байден и Пелоси. Обложка © ТАСС / Gerald Herbert , Evan Vucci , ALLISON DINNER

Трамп, Байден и Пелоси. Обложка © ТАСС / Gerald Herbert , Evan Vucci , ALLISON DINNER

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова оценила предвыборные дебаты, которые прошли между двумя кандидатами на пост президента США — действующим лидером Джо Байденом и прошлым хозяином овального кабинета Дональдом Трампом. Дипломат отметила, что наконец-то досмотрела их дискуссию, однако призналась, что дебаты её совсем не впечатлили. И предположила почему.

"Заставила себя досмотреть до конца "дебаты" Байдена и Трампа. Чего-то не хватало. Может, [бывшего спикера Палаты представителей в Конгрессе] Нэнси Пелоси", — написала она в своём телеграм-канале.

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Напомним, что в ходе дебатов, которые состоялись в Атланте, политики обсудили широкий круг внутриполитических и международных вопросов. При этом не обошлось без оскорблений. Зрители уже высказались и решили, что республиканец кажется американцам более убедительным. Байден потерпел ощутимое поражение, о чём свидетельствуют данные экспресс-опроса зрителей. Журнал Time даже посвятил их дебатам новый выпуск. На обложке ядовито красного цвета издание разместило Байдена с подписью "Паника".

Николь Вербер
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