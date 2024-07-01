Всемирный банк признал Россию страной с высоким уровнем доходов

Всемирный банк (WB) признал Россию страной с высоким уровнем доходов. Соответствующая информация опубликована на сайте кредитно-финансовой организации.

Стоит отметить, что до этого WB причислял РФ к категории стран с уровнем дохода выше среднего. Теперь же, согласно обнародованными документу, на каждого россиянина приходится $14 250 валового дохода, что уже позволяет поставить страну в эту категорию, так как она пересекла отметку $13 845.

"Данный шаг со стороны ВБ означает признание авторитетным мировым институтом успехов экономической политики российских властей за последнее десятилетие, несмотря на вводимые против нас незаконные торговые и финансовые ограничения", — заявил в беседе с ТАСС исполнительный директор от России в банке Роман Маршавин.