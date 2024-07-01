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1 июля, 20:05

Всемирный банк признал Россию страной с высоким уровнем доходов

Всемирный банк: На каждого россиянина приходится $14 250 валового дохода

Всемирный банк признал Россию страной с высоким уровнем доходов. Обложка © Life.ru

Всемирный банк признал Россию страной с высоким уровнем доходов. Обложка © Life.ru

Всемирный банк (WB) признал Россию страной с высоким уровнем доходов. Соответствующая информация опубликована на сайте кредитно-финансовой организации.

Стоит отметить, что до этого WB причислял РФ к категории стран с уровнем дохода выше среднего. Теперь же, согласно обнародованными документу, на каждого россиянина приходится $14 250 валового дохода, что уже позволяет поставить страну в эту категорию, так как она пересекла отметку $13 845.

"Данный шаг со стороны ВБ означает признание авторитетным мировым институтом успехов экономической политики российских властей за последнее десятилетие, несмотря на вводимые против нас незаконные торговые и финансовые ограничения", — заявил в беседе с ТАСС исполнительный директор от России в банке Роман Маршавин.

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Напомним, Всемирный банк ещё в конце мая текущего года предоставил данные по показателям паритета покупательной способности мировых держав за 2021 год. Из них следовало, что Россия с долей 3,8% от мирового ВВП ещё тогда заняла четвёртую строчку в рейтинге ведущих экономик мира, обогнав Японию (3,7%) и Германию (3,4%).

Алексей Соловьёв
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