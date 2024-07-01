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Регион
1 июля, 20:00

Россияне бросились массово скупать жильё в районе Путина в Грозном

Кадыров: В микрорайоне имени Путина в Грозном распродано более 50% квартир

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров оценил ход строительства нового микрорайона в Грозном, названного в честь президента России Владимира Путина. По его словам, там распродано уже более 50% квартир.

Кадры с места строительства нового микрорайона в Грозном, названного в честь президента РФ Владимира Путина. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Работы здесь идут активными темпами. Особое внимание уделяется не только скорости выполнения работ, но и качеству каждого этапа строительства. В настоящий момент более 50% квартир в новом районе уже продано. Большинство из них — в рамках исламской рассрочки. <…> Все работы идут согласно плану. Нет проблем с нехваткой материалов и рабочей силы", — написал чиновник в телеграм-канале.

В данном микрорайоне планируется построить около 150 многоэтажек. Кроме того, будут возведены и объекты социальной инфраструктуры. Для удобства горожан специалисты произведут модернизацию транспортной развязки центральных улиц, а общая протяжённость дорог в новом районе составит около 10 км.

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Напомним, что в апреле этого года более 34 тысяч жителей Шейх-Мансуровского района Грозного проголосовали за создание на его территории нового района "Путинский" в честь президента РФ Владимира Путина. Сейчас в Грозном сформировано четыре района, которые названы в честь национальных героев республики: Ахматовский, Байсангуровский, Шейх-Мансуровский и Висаитовский. При этом в городе уже есть проспект имени Путина.

Обложка ©

Telegram / Kadyrov_95

Оксана Попова
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