Россияне бросились массово скупать жильё в районе Путина в Грозном

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров оценил ход строительства нового микрорайона в Грозном, названного в честь президента России Владимира Путина. По его словам, там распродано уже более 50% квартир.

Кадры с места строительства нового микрорайона в Грозном, названного в честь президента РФ Владимира Путина. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Работы здесь идут активными темпами. Особое внимание уделяется не только скорости выполнения работ, но и качеству каждого этапа строительства. В настоящий момент более 50% квартир в новом районе уже продано. Большинство из них — в рамках исламской рассрочки. <…> Все работы идут согласно плану. Нет проблем с нехваткой материалов и рабочей силы", — написал чиновник в телеграм-канале.

В данном микрорайоне планируется построить около 150 многоэтажек. Кроме того, будут возведены и объекты социальной инфраструктуры. Для удобства горожан специалисты произведут модернизацию транспортной развязки центральных улиц, а общая протяжённость дорог в новом районе составит около 10 км.