Посольство России в Таллине освободило квартиру, арендуемую более 30 лет

Российское диппредставительство в Таллине расторгло договор аренды на квартиру, находящуюся на бульваре Каарли. По информации телерадиокомпании ERR, посольство арендовало её более 30 лет — с 1993 года.

"Управа таллинского района Кесклинн в понедельник, 1 июля, получила обратно в своё владение квартиру на бульваре Каарли, которую с 1993 года арендовало Посольство Российской Федерации", — сообщает радиостанция.

По информации журналистов, эстонская сторона уведомила диппредставительство о расторжении договора ещё в конце марта этого года. Однако, как пояснил старейшина Кесклинна Сандер Андла, данный вопрос стоял на повестке ещё с середины 1990-х годов.