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1 июля, 21:00

Посольство России в Таллине освободило квартиру, арендуемую более 30 лет

ERR: Посольство России в Таллине освободило арендуемую с 1993 года квартиру

Российское диппредставительство в Таллине расторгло договор аренды на квартиру, находящуюся на бульваре Каарли. По информации телерадиокомпании ERR, посольство арендовало её более 30 лет — с 1993 года.

"Управа таллинского района Кесклинн в понедельник, 1 июля, получила обратно в своё владение квартиру на бульваре Каарли, которую с 1993 года арендовало Посольство Российской Федерации", — сообщает радиостанция.

По информации журналистов, эстонская сторона уведомила диппредставительство о расторжении договора ещё в конце марта этого года. Однако, как пояснил старейшина Кесклинна Сандер Андла, данный вопрос стоял на повестке ещё с середины 1990-х годов.

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Ранее в МИД РФ заявили, что Москва не пойдёт на закрытие своих посольств в странах Балтии, потому что россиянам небезразлична судьба их соотечественников. Руководитель второго европейского департамента ведомства Сергей Беляев напомнил, что в государствах Балтии живёт очень много русскоговорящих. При этом многие из них становятся жертвами преследований из-за инакомыслия.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / KVN1777

Оксана Попова
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