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Россия пригрозила асимметричным ответом на железный занавес Прибалтики

Захарова: Россия ответит на враждебность Прибалтики экономическими мерами

5 мая, 11:13
МИД РФ пообещал ответ на враждебность Прибалтики. Обложка © ТАСС / Александр Манзюк

МИД РФ пообещал ответ на враждебность Прибалтики. Обложка © ТАСС / Александр Манзюк

Россия даст асимметричный ответ на враждебные решения и действия стран Прибалтики. С предупреждением к Латвии, Литве и Эстонии обратилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На враждебные действия прибалтов будем реагировать также асимметричными мерами, прежде всего в экономической и транзитной сферах. Принятые нами ответные шаги, в том числе по переориентации грузопотоков на северо-западные порты России, крайне негативно отразились на бюджетных поступлениях прибалтийских стран", — напомнила Захарова запамятовавшим странам.

Тем не менее российские власти оставляют возможность для дипломатического воздействия на Прибалтику, так как там проживает в том числе русскоязычное население и есть граждане с российскими паспортами. Захарова подчеркнула, что эти люди "останутся один на один с полицейским произволом", если посольства РФ приостановят работу. Поэтому Москва не будет отказываться от дипломатических вариантов взаимодействия с прибалтийскими государствами.

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Напомним, премьер-министр Латвии Эвика Силиня пообещала создание железного занавеса между Россией и Прибалтикой. При этом она не уточнила, что собой будет представлять эта разделительная линия. В Госдуме ответили, что обсуждаемый прибалтийскими политиками железный занавес уже сейчас становится реальностью.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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