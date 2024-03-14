"Это становится реальностью": В Госдуме высказались о железном занавесе между РФ и Прибалтикой

Железный занавес между Россией и прибалтийскими государствами уже сейчас становится реальностью. Такое мнение выразил первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня пообещала создание железного занавеса между Россией и Прибалтикой. При этом она не уточнила, что из себя будет представлять эта разделительная линия.

"К сожалению, говорить о том, что железный занавес — это нечто такое, что появится в обозримом будущем, не приходится. Это уже сейчас становится нашей реальностью", — отметил Новиков в беседе с "Лентой.ру".

Парламентарий напомнил, что ещё не так давно население бывшего СССР могло общаться, несмотря на многочисленные русофобские заявления прибалтийских политиков. Однако сейчас страны Балтии за короткое время ввели массу искусственных ограничений — вплоть до закрытия приграничных пунктов пропуска. Новиков добавил, что они очень потрудились, чтобы создать такой железный занавес, препятствуя общению людей.