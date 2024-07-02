Стало известно, как будет работать яхтшеринг в Москве

В августе этого года в российской столице заработает яхтшеринг. В связи с этим корреспонденты "Вечерней Москвы" попытались разобраться в том, как это будет работать.

Журналисты рассказали, что суть будет такая же, как и с арендой самокатов или автомобилей, а сдавать будут лодки с двигателем до 9,9 лошадиной силы, так как на управление ими не требуются права. Самые крупные подобные транспортные средства будут с капитаном на борту.

В то же время владельцы таких яхт смогут подключаться к агрегатору и таким образом подрабатывать, как таксисты. Примерный час прогулки, по данным издания, будет стоить от четырёх до семи тысяч рублей.

Урбанист Григорий Мельник в беседе с журналистами заявил, что идея с яхтшерингом, с одной стороны, очень интересная, так как одна только Москва-река — это около 80 километров акватории. Но при этом, по его словам, есть определённые нюансы.

"С другой стороны, я очень сомневаюсь, что лодки и даже яхты с капитанами в центр города кто-то пустит. Во-первых, есть система шлюзов — туда технически не так просто попасть. Во-вторых, "частникам" не хватит причалов. Те, что есть, еле успевают обслуживать многочисленные прогулочные катера", — заявил собеседник "Вечерней Москвы", подчеркнув, что реальный прокат лодок, в том числе с капитанами, возможен только на северо-западе столицы.