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1 июля, 22:05

Президент Бразилии рассчитывает на прорыв в украинском конфликте

Президент Бразилии Лула да Силва надеется на прорыв в конфликте России и Украины

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва. Обложка © flickr / Editora Brasil 247

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва. Обложка © flickr / Editora Brasil 247

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва выразил надежду, что в скором времени произойдёт некий "прорыв", который позволит урегулировать украинский конфликт. В ходе интервью местной радиостанции Princesa президент подчеркнул, что его можно решить лишь путём мирных переговоров.

Так, политик заявил, что его советник проводил переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по его поручению. Когда это произошло, он не упомянул.

"Я рассказал Владимиру Зеленскому и отправил своего советника Селсу Аморима в Украину, чтобы поговорить с Зеленским, и в Россию, чтобы поговорить с Путиным, чтобы узнать, есть ли прорыв, чтобы начать обсуждение соглашения, мира. Когда будет прорыв, <…> можно что-то решать, но я не буду участвовать в конфликте", — подчеркнул Лула да Силва.

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Россия неоднократно заявляла о своей готовности к мирным переговорам с Киевом. Недавно глава государства Владимир Путин назвал условия для мирных переговоров с Киевом. Для этого, по словам лидера, Украина должна вывести свои войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Оксана Попова
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