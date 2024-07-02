Президент Бразилии рассчитывает на прорыв в украинском конфликте

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва выразил надежду, что в скором времени произойдёт некий "прорыв", который позволит урегулировать украинский конфликт. В ходе интервью местной радиостанции Princesa президент подчеркнул, что его можно решить лишь путём мирных переговоров.

Так, политик заявил, что его советник проводил переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по его поручению. Когда это произошло, он не упомянул.

"Я рассказал Владимиру Зеленскому и отправил своего советника Селсу Аморима в Украину, чтобы поговорить с Зеленским, и в Россию, чтобы поговорить с Путиным, чтобы узнать, есть ли прорыв, чтобы начать обсуждение соглашения, мира. Когда будет прорыв, <…> можно что-то решать, но я не буду участвовать в конфликте", — подчеркнул Лула да Силва.