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2 июля, 00:27

Ульянов объяснил включение России в число стран с высокими доходами

Ульянов: Признание России страной с высоким уровнем доходов говорит о провале санкций

Включение Всемирным банком (WB) России в список стран с высоким уровнем доходов свидетельствует о неэффективности антироссийских санкций. Такое мнение в телеграм-канале высказал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Всемирный банк только что перевёл Россию из категории стран с доходом выше среднего в категорию стран с высоким уровнем дохода. Это изменение в классификации показывает, насколько "эффективны" антироссийские санкции", — подчеркнул Ульянов.

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Как сообщал Life.ru, Всемирный банк (WB) признал Россию страной с высоким уровнем доходов. До этого WB причислял РФ к категории стран с уровнем доходов выше среднего. Теперь же, согласно обнародованному документу, на каждого россиянина приходится $14 250 валового дохода, что уже позволяет поставить страну в эту категорию, так как она пересекла отметку $13 845.

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Life.ru

Оксана Попова
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