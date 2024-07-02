Ульянов объяснил включение России в число стран с высокими доходами

Включение Всемирным банком (WB) России в список стран с высоким уровнем доходов свидетельствует о неэффективности антироссийских санкций. Такое мнение в телеграм-канале высказал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Всемирный банк только что перевёл Россию из категории стран с доходом выше среднего в категорию стран с высоким уровнем дохода. Это изменение в классификации показывает, насколько "эффективны" антироссийские санкции", — подчеркнул Ульянов.

Как сообщал Life.ru, Всемирный банк (WB) признал Россию страной с высоким уровнем доходов. До этого WB причислял РФ к категории стран с уровнем доходов выше среднего. Теперь же, согласно обнародованному документу, на каждого россиянина приходится $14 250 валового дохода, что уже позволяет поставить страну в эту категорию, так как она пересекла отметку $13 845.