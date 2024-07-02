"Чисто символическая роль": Эксперт рассказал об участии Макрона в "правительстве сожительства"

Роль действующего президента Франции Эмманюэля Макрона в "правительстве сожительства", если председателем кабинета министров Пятой республики станет представитель оппозиции, будет символической. Об этом в беседе с корреспондентами РИА "Новости" рассказал эксперт Центра политических исследований Франции (Sciences Po) Ален Поликар.

Собеседник информагентства подчеркнул, что в случае, если оппозиционеры займут большинство мест в парламенте, президент будет обязан назначить главой правительства оппозиционного лидера. Однако Макрон, по его словам, не откажется от власти даже при потере существенного числа мест в парламенте.

Аналитик считает, что действующему президенту Франции будет тяжело, если ему придётся управлять страной при "правительстве сожительства", возглавляемом председателем правой партии "Национальное объединение" 28-летним Жорданом Барделлой. В то же время Поликар допустил, что Макрону будет непросто с любым премьером, так как он привык править единолично, а также напомнил, что решение о роспуске парламента глава Пятой республики принял без совещаний с председателем правительства.

"Для человека с характером Макрона крайне тяжело принять, что его власть полностью ограничена и ему больше ничего не остаётся делать, кроме символических вещей, как выражать несогласие с предложениями "Национального объединения", но это чисто символическая роль", — заявил Поликар.

Помимо того, несмотря на то что Макрон остаётся по конституции главнокомандующим, он не сможет распоряжаться отправкой войск и будет связан в этом вопросе с решением парламента. В реальности, как считает аналитик, президент не сможет этого добиться. Так как во время голосования у него не будет большинства. Также специалист уточнил, что в случае возникновения "правительства сожительства" во Франции будет парламентский строй.

"Президент может выражать несогласие, но не может ничего решать. Такое в истории Пятой республики было уже три раза, и всегда мы видели, что настоящим главой государства был премьер-министр", — заключил Поликар.