"Киев с беспокойством следит, за кого голосуют французы. Многое будет зависеть от того, кто будет иметь большинство в парламенте. Потому что любой пакет военной помощи, инициированный президентом, должен быть одобрен правительством", — говорится в статье.

Помимо того, автор материала утверждает, что киевский режим также беспокоит усиление позиций самого бывшего председателя партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая в отрытую всегда заявляла о своих симпатиях к президенту России Владимиру Путину и больше всех выступала против возможной отправки французских войск в зону украинского конфликта. В связи с этим если на парламентских выборах победят правые силы, то эта возможность может быть перечёркнута так же, как отправка для нужд Вооружённых сил Украины ракет, произведённых во Франции.