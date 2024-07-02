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2 июля, 03:07

"С беспокойством следят": Провал коалиции Макрона на выборах вызвал панику в Киеве

Gazeta.pl: В Киеве вызвали тревогу итоги парламентских выборов во Франции

Фиаско коалиции президента Франции Эмманюэля Макрона по итогам первого тура парламентских выборов вызывает тревогу в Киеве. Об этом пишет польское издание Gazeta.pl.

"Киев с беспокойством следит, за кого голосуют французы. Многое будет зависеть от того, кто будет иметь большинство в парламенте. Потому что любой пакет военной помощи, инициированный президентом, должен быть одобрен правительством", — говорится в статье.

Помимо того, автор материала утверждает, что киевский режим также беспокоит усиление позиций самого бывшего председателя партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая в отрытую всегда заявляла о своих симпатиях к президенту России Владимиру Путину и больше всех выступала против возможной отправки французских войск в зону украинского конфликта. В связи с этим если на парламентских выборах победят правые силы, то эта возможность может быть перечёркнута так же, как отправка для нужд Вооружённых сил Украины ракет, произведённых во Франции.

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Напомним, 1 июля МВД Пятой республики сообщило, что правая партия "Национальное объединение" и союзные силы одержали победу в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции. Они заняли первое место, набрав 33,15% голосов.

Обложка ©

Flickr / Elyseefr

Алексей Соловьёв
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