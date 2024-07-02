Сальдо сообщил о попытках ВСУ забросить диверсантов в Херсонскую область

ВСУ пытаются забросить диверсантов на левый берег Днепра, но все их попытки терпят крах благодаря работе российских военных. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Украинские диверсанты мелкими группами пытаются прорваться на левый берег Днепра на резиновых лодках. По словам главы региона, все их вылазки обречены на провал, так как российские бойцы всё время находятся наготове.

При этом ВСУ продолжают атаковать населённые пункты в пределах 15-километровой зоны вдоль Днепра из артиллерии и миномётов.

"Прежде всего это Алёшкинский и Каховский муниципальные и Новокаховский городской округа. Очень страдают сами Алёшки и обе Каховки, пгт Днепряны. Также периодически под сильные обстрелы попадают Голая Пристань и Горностаевка", — подчеркнул Сальдо.