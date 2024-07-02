В Москве загорелся башенный кран, искры падают на дизельную станцию

Неподалёку от Выборгской улицы в Москве утром во вторник, 2 июля, загорелся башенный кран. Как сообщает SHOT , искры падают прямо на стоящую рядом дизельную станцию.

По данным телеграм-канала, в момент возникновения пожара крановщика не было в кабине. Между тем специалисты МЧС опасаются воспламенения топлива от падающих искр и занимаются тушением. На место уже вызвали дополнительные силы. По предварительной информации, пострадавших нет. При этом сообщалось об угрозе перехода пламени на строящееся здание. Предположительно, кабина крана загорелась на севере Москвы, предположительно, из-за жары замкнуло электрооборудование