Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро сообщил, что Венесуэла возобновляет прямые переговоры с США. В программе телеканала Venezolana de Televisión "С Мадуро плюс" он заявил, что диалог должен быть публичным во избежание спекуляций.

Мадуро пояснил, что с инициативой о возобновлении диалога выступила американская сторона. Он принял это предложение и сообщил, что переговоры должны состояться в среду, 3 июля.

"Мы будем вести переговоры, чтобы заключить новые соглашения и добиться выполнения уже заключенных ранее договоров. Я выступаю за диалог, взаимопонимание, за будущее наших отношений, за перемены при полном соблюдении суверенитета и независимости Венесуэлы", — заявил президент.