Венесуэла возобновляет прямые переговоры с США
Президент Мадуро: Венесуэла возобновляет прямые переговоры с США
Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро сообщил, что Венесуэла возобновляет прямые переговоры с США. В программе телеканала Venezolana de Televisión "С Мадуро плюс" он заявил, что диалог должен быть публичным во избежание спекуляций.
Мадуро пояснил, что с инициативой о возобновлении диалога выступила американская сторона. Он принял это предложение и сообщил, что переговоры должны состояться в среду, 3 июля.
"Мы будем вести переговоры, чтобы заключить новые соглашения и добиться выполнения уже заключенных ранее договоров. Я выступаю за диалог, взаимопонимание, за будущее наших отношений, за перемены при полном соблюдении суверенитета и независимости Венесуэлы", — заявил президент.
Отношения Венесуэлы и США в последние годы весьма напряжённые. Ещё в 2014—2015 годах стороны обменялись запретами на въезд государственных деятелей на территорию их стран, а в 2017 году Вашингтон ввёл эмбарго на сделки третьих стран с венесуэльской нефтегазовой отраслью, однако в 2022 году снял эти ограничения. В январе 2019 года Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США после признания американской администрацией временным президентом республики Хуана Гуайдо.
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