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Регион
2 июля, 04:47

Танкисты "Центра" прямой наводкой разгромили опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

Минобороны: Танкисты "Центра" прямой наводкой разгромили опорный пункт ВСУ

Российские военные продолжают успешное выполнение боевых задач в зоне спецоперации на Украине. Как сообщили в Минобороны РФ, на этот раз отличились танкисты группировки войск "Центр", которые разгромили опорник ВСУ на Авдеевском направлении.

Сообщаемся, что танкисты вышли на огневые позиции для стрельбы прямой наводкой. Обнаружив и приблизившись к позициям противника, экипаж уничтожил огнемётные точки и укрепления ВСУ, используя 125-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды. Тем самым российские бойцы обеспечили наступление штурмовых групп на данном направлении.

"Стрельба велась с дистанции около 800 метров в ходе постоянного минометного обстрела и применения FPV-дронов со стороны националистов. Выполнив поставленную задачу, экипаж танка покинул огневую позицию для пополнения боекомплекта в тыловом районе", — сообщили в оборонном ведомстве.

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Ранее подполье сообщило об ударе по базе нацбата "Кракен" в пригороде Харькова в районе Основянского озера. Известно, что там проходили тренировки и обучение бандеровцы.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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