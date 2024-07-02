Танкисты "Центра" прямой наводкой разгромили опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

Российские военные продолжают успешное выполнение боевых задач в зоне спецоперации на Украине. Как сообщили в Минобороны РФ, на этот раз отличились танкисты группировки войск "Центр", которые разгромили опорник ВСУ на Авдеевском направлении.

Сообщаемся, что танкисты вышли на огневые позиции для стрельбы прямой наводкой. Обнаружив и приблизившись к позициям противника, экипаж уничтожил огнемётные точки и укрепления ВСУ, используя 125-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды. Тем самым российские бойцы обеспечили наступление штурмовых групп на данном направлении.

"Стрельба велась с дистанции около 800 метров в ходе постоянного минометного обстрела и применения FPV-дронов со стороны националистов. Выполнив поставленную задачу, экипаж танка покинул огневую позицию для пополнения боекомплекта в тыловом районе", — сообщили в оборонном ведомстве.