В Днепропетровской области пострадали промышленное предприятие и ЛЭП
Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении промпредприятия
После ночных взрывов были повреждены промышленное предприятие и ЛЭП. Об этом рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своём телеграм-канале.
"Повреждено промышленное предприятие, линия электропередачи", — написал он.
На данный момент не уточняется, о каком именно предприятии идёт речь и где оно расположено.
Ранее Life.ru рассказывал, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области объекты критической инфраструктуры получили повреждения. При этом конкретное расположение и количество повреждённых объектов не уточнялось.
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