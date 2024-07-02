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2 июля, 06:12

В Днепропетровской области пострадали промышленное предприятие и ЛЭП

Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении промпредприятия

После ночных взрывов были повреждены промышленное предприятие и ЛЭП. Об этом рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своём телеграм-канале.

"Повреждено промышленное предприятие, линия электропередачи", — написал он.

На данный момент не уточняется, о каком именно предприятии идёт речь и где оно расположено.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области объекты критической инфраструктуры получили повреждения. При этом конкретное расположение и количество повреждённых объектов не уточнялось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pand P Studio

Николай Рюмин
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