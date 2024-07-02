В Днепропетровской области пострадали промышленное предприятие и ЛЭП

После ночных взрывов были повреждены промышленное предприятие и ЛЭП. Об этом рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своём телеграм-канале.

"Повреждено промышленное предприятие, линия электропередачи", — написал он.

На данный момент не уточняется, о каком именно предприятии идёт речь и где оно расположено.