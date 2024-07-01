В подконтрольной Киеву части Херсонщины повреждена критическая инфраструктура
В подконтрольной Киеву части Херсонской области объекты критической инфраструктуры получили повреждения. С таким заявлением выступил глава подчинённой украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.
При этом конкретное расположение и количество повреждённых объектов не уточняются. Также не раскрывается, о каких конкретно объектах идёт речь.
Ранее Life.ru рассказывал, что в подконтрольной Киеву части Херсонщины повреждения получили критическая инфраструктура и газопровод. Мощный удар пришёлся и по тайному складу ВСУ на окраине города Дергачи Харьковской области.
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