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1 июля, 06:11

В подконтрольной Киеву части Херсонщины повреждена критическая инфраструктура

В подконтрольной Киеву части Херсонской области объекты критической инфраструктуры получили повреждения. С таким заявлением выступил глава подчинённой украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.

При этом конкретное расположение и количество повреждённых объектов не уточняются. Также не раскрывается, о каких конкретно объектах идёт речь.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в подконтрольной Киеву части Херсонщины повреждения получили критическая инфраструктура и газопровод. Мощный удар пришёлся и по тайному складу ВСУ на окраине города Дергачи Харьковской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vladyslav Lehir

Николай Рюмин
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