Хозяин квартиры был на отдыхе: В Подольске от жары на балконе взорвался газовый баллон
На балконе жителя Подольска взорвался туристический газовый баллон
Из-за аномальной жары на балконе жителя Подольска взорвался туристический газовый баллон. Владелец жилья в это время отдыхал на курорте в Краснодарском крае, сообщает SHOT.
Житель дома на улице Правды перед отпуском оставил на балконе квартиры газовый баллон, которым пользуются туристы в походах, и улетел на пару недель. Из-за перегрева баллон взорвался, волной выбило стёкла в квартире, но пожара не произошло. О неприятном происшествии 38-летний мужчина узнал, пока был на отдыхе.
Ранее Life.ru рассказывал, что пожар произошёл в квартире на девятом этаже жилой многоэтажки в Москве. По сообщениям очевидцев, они видели выбегающих из дома людей. При этом неизвестно, находился ли кто-то в квартире.
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