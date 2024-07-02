Хозяин квартиры был на отдыхе: В Подольске от жары на балконе взорвался газовый баллон

Из-за аномальной жары на балконе жителя Подольска взорвался туристический газовый баллон. Владелец жилья в это время отдыхал на курорте в Краснодарском крае, сообщает SHOT.

Житель дома на улице Правды перед отпуском оставил на балконе квартиры газовый баллон, которым пользуются туристы в походах, и улетел на пару недель. Из-за перегрева баллон взорвался, волной выбило стёкла в квартире, но пожара не произошло. О неприятном происшествии 38-летний мужчина узнал, пока был на отдыхе.