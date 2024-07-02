С начала года в Киргизии сошли 250 селей, погибло 17 человек
С начала весны текущего года в Киргизии было зафиксировано примерно 250 случаев схода селей. О данной статистике рассказал сотрудник оперативного управления МЧС республики Кубаныч Темирбек уулу на пресс-конференции.
Ликвидация последствий схода селя в Киргизии. Видео © Telegram / КР ӨКМ / МЧС КР
"С 20 апреля 2024 года в республике зафиксировано 250 случаев селей, которые унесли жизни 17 человек", — сказал он.
Больше всего инцидентов, связанных с разгулом стихии, случилось в Ошской области, где сошёл 71 сель, и в Баткенской области, где было 66 случаев. В этих регионах погибло 14 человек. В результате ЧП пострадало 400 жилых домов, около 50 соцобъектов и 40 автомобилей. Всего было затоплено 352 километра автомобильных дорог. Урон, нанесённый стихией, оценивают в два миллиона долларов.
Ранее Life.ru рассказывал, что в июне шестилетняя девочка погибла при сходе селя в Дагестане. Ребёнка сбил с ног поток воды в селе Кижани в Ботлихском районе. С сильным течением девочка не справилась. Её тело обнаружили в шести километрах от места, где она была.
Shutterstock / FOTODOM / Slepitssskaya