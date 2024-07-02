Российским банкам запретят самостоятельно повышать кредитный лимит

Российский кабмин поддержал проект закона, согласно которому банкам запрещено самостоятельно повышать размер кредита и лимит по кредитным картам. При этом парламентариям необходимо доработать документ исходя из комментариев Правительства РФ.

По данным ТАСС, инициатива принадлежит сенатору Айрату Гибатдинову. Законопроектом предусматривается ограничение на включение в договор о займе условий, которые предусматривают увеличение банком размера кредита без заключения нового договора с клиентом. В пояснительной записке подчёркивается, что это чревато отрицательными последствиями и может вогнать россиян в долговую яму.

При этом в Правительстве РФ подчеркнули, что лимит кредитования — одно из условий договора о займе, следовательно, в данном законопроекте стоит предусмотреть обязанность сторон не заключать новый договор, а вносить изменения в уже имеющийся.