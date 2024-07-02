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"Идём правильной дорогой": В ГД оценили признание РФ страной с высокими доходами

Депутат Полуянова о решении Всемирного банка: Россия выдержала удар санкций

2 июля, 08:57
Депутат Полуянова о решении Всемирного банка: Россия выдержала удар санкций. Обложка © Life.ru

Депутат Полуянова о решении Всемирного банка: Россия выдержала удар санкций. Обложка © Life.ru

Россия выдержала удар санкций и научилась выходить из сложнейших ситуаций благодаря денежно-кредитной и последовательной бюджетной политике. Так член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова отреагировала на то, что Всемирный банк признал РФ страной с высоким уровнем доходов.

"Информация Всемирного центрального банка только подтверждает слова нашего президента о том, что наша экономика выдержала удар санкций и развивается быстрыми темпами. В то время как Запад, закрывший доступ к своей продукции, в итоге понёс очень серьёзные потери", — отметила собеседница Life.ru.

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По её словам, Россия научилась выходить из сложнейших ситуаций, в том числе пандемии ковида, а также санкций, благодаря денежно-кредитной и последовательной бюджетной политике. За последние годы была выстроена и работает система целеполагания и ответственности за использование каждого рубля. Принятые правительством решения позволили сохранить рабочие места, не сворачивая инвестиционные программы, помогать малому бизнесу. А само предпринимательское сообщество осознало, как важно опираться на собственные технологии, финансовые системы и рынки.

То, что Россия преодолела санкции и показала темпы роста, говорит, что в условиях внешнего давления страна может развиваться и её внутренние ресурсы существенно больше, чем предполагалось. Санкции показали, кто идёт правильной дорогой, — и это Россия.

Наталия Полуянова

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству

То, что Россия преодолела санкции и показала темпы роста, говорит, что в условиях внешнего давления страна может развиваться и её внутренние ресурсы существенно больше, чем предполагалось. Санкции показали, кто идёт правильной дорогой, — и это Россия.
То, что Россия преодолела санкции и показала темпы роста, говорит, что в условиях внешнего давления страна может развиваться и её внутренние ресурсы существенно больше, чем предполагалось. Санкции показали, кто идёт правильной дорогой, — и это Россия.

Напомним, ранее Всемирный банк (WB) признал Россию страной с высоким уровнем доходов. До этого WB причислял РФ к категории стран с уровнем дохода выше среднего. Теперь же, согласно обнародованному отчёту, на каждого россиянина приходится $14 250 валового дохода.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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