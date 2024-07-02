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2 июля, 09:02

Марочко: ВСУ оборудовали новые артиллерийские позиции под Белогоровкой в ЛНР

Украинские инженеры и солдаты обустроили новые защищённые артиллерийские позиции неподалёку от населённого пункта Белогоровка в Луганской Народной Республике. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, заявив, что с новых огневых рубежей ВСУ смогут атаковать Кременную и Лисичанск.

"Северо-восточнее Северска и юго-западнее Белогоровки выявлены новые защищённые артиллерийские огневые позиции ВФУ, с которых они могут наносить удары по Кременной и Лисичанску при помощи как самоходной, так и буксируемой 122-мм артиллерии", — сообщил Марочко.

По его словам, на данный момент ВСУ не особо активно ведут обстрелы с этих позиций, однако вскоре ситуация может поменяться.

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Однако это вряд ли поможет Украине исправить ситуацию на поле боя. Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что ВСУ утратили всяческую инициативу на всей 1100-километровой линии боевого соприкосновения. В связи с этим на Западе считают, что у украинской армии просто не хватит сил на новое наступление.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Владимир Озеров
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