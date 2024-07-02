Марочко: ВСУ оборудовали новые артиллерийские позиции под Белогоровкой в ЛНР

Украинские инженеры и солдаты обустроили новые защищённые артиллерийские позиции неподалёку от населённого пункта Белогоровка в Луганской Народной Республике. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, заявив, что с новых огневых рубежей ВСУ смогут атаковать Кременную и Лисичанск.

"Северо-восточнее Северска и юго-западнее Белогоровки выявлены новые защищённые артиллерийские огневые позиции ВФУ, с которых они могут наносить удары по Кременной и Лисичанску при помощи как самоходной, так и буксируемой 122-мм артиллерии", — сообщил Марочко.

По его словам, на данный момент ВСУ не особо активно ведут обстрелы с этих позиций, однако вскоре ситуация может поменяться.