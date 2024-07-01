В Киеве признают, что у ВСУ нет сил для наступления
WSJ: ВСУ не хватит сил для нового наступления
Вооружённым силам Украины не хватит сил на новую попытку контрнаступления после проваленного манёвра в 2023 году. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в украинских службах безопасности.
Издание признаёт, что сейчас инициатива на всей 1100-километровой линии фронта находится у российских военных, а начавшееся в конце мая наступление ВС РФ на Харьковскую область, похоже, застало ВСУ врасплох.
В 2023 году ВСУ уже проводили разрекламированное контрнаступление, которое оказалось провальным. Украинская операция началась в июне, однако армия не добилась успеха, а только потеряла живую силу и технику. Всего за прошлый год киевский режим потерял 215 тысяч военных, из которых 160 тысяч были ликвидированы как раз за полгода контрнаступа. Провал манёвра признали даже в Киеве.
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