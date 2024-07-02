В Краснодаре неизвестный спилил две сабли и ружьё с мемориала жертвам Гражданской войны

В Краснодаре неизвестный спилил элементы оружия с мемориального комплекса "Расстрельный угол", посвящённого жертвам Гражданской войны в России. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

Мемориал "Расстрельный угол" в Краснодаре. Фото © Telegram / 23 МВД

"На Всесвятском кладбище Краснодара <...> неизвестный спилил и украл элементы постамента "Оружие" в виде двух сабель и ружья. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм)", — говорится в сообщении.

Мемориал "Расстрельный угол" в Краснодаре. Фото © Telegram / 23 МВД

Вандалу грозит арест сроком до трёх месяцев, его разыскивают.



