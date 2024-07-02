В Краснодаре неизвестный спилил две сабли и ружьё с мемориала жертвам Гражданской войны
В Краснодаре вандал спилил элементы оружия с мемориала "Расстрельный угол"
В Краснодаре неизвестный спилил элементы оружия с мемориального комплекса "Расстрельный угол", посвящённого жертвам Гражданской войны в России. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.
"На Всесвятском кладбище Краснодара <...> неизвестный спилил и украл элементы постамента "Оружие" в виде двух сабель и ружья. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм)", — говорится в сообщении.
Вандалу грозит арест сроком до трёх месяцев, его разыскивают.
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