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2 июля, 10:25

В Краснодаре неизвестный спилил две сабли и ружьё с мемориала жертвам Гражданской войны

В Краснодаре вандал спилил элементы оружия с мемориала "Расстрельный угол"

В Краснодаре неизвестный спилил элементы оружия с мемориального комплекса "Расстрельный угол", посвящённого жертвам Гражданской войны в России. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

Мемориал "Расстрельный угол" в Краснодаре. Фото © Telegram / 23 МВД

Мемориал "Расстрельный угол" в Краснодаре. Фото © Telegram / 23 МВД

"На Всесвятском кладбище Краснодара <...> неизвестный спилил и украл элементы постамента "Оружие" в виде двух сабель и ружья. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм)", — говорится в сообщении.

Мемориал "Расстрельный угол" в Краснодаре. Фото © Telegram / 23 МВД

Мемориал "Расстрельный угол" в Краснодаре. Фото © Telegram / 23 МВД

Вандалу грозит арест сроком до трёх месяцев, его разыскивают.

  • Место на мемориале "Расстрельный угол" в Краснодаре, с которого спили элементы оружия. Фото © Telegram / 23 МВД
    Место на мемориале "Расстрельный угол" в Краснодаре, с которого спили элементы оружия. Фото © Telegram / 23 МВД
  • Место на мемориале "Расстрельный угол" в Краснодаре, с которого спили элементы оружия. Фото © Telegram / 23 МВД
    Место на мемориале "Расстрельный угол" в Краснодаре, с которого спили элементы оружия. Фото © Telegram / 23 МВД

Место на мемориале "Расстрельный угол" в Краснодаре, с которого спили элементы оружия. Фото © Telegram / 23 МВД

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Telegram / 23 МВД

Матвей Константинов
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