В Красноярске женщина оставила 4-летнюю дочь у знакомых и забыла, где они живут

Жительница Красноярска решила оставить свою четырёхлетнюю дочь ещё немного погостить у новых знакомых, но в итоге забыла, где они живут, из-за чего ей пришлось обращаться за помощью к полиции. Об этом сообщил региональный главк МВД.

Днём женщина вместе с дочерью прогуливалась по Ярыгинской набережной, где и встретила своих новых знакомых. Те предложили ей продолжить общение у них дома, затарившись алкоголем для более непринуждённого разговора. После застолья мать девочки засобиралась домой, но заметила, что ребёнок спит. Она решила дать своему чаду выспаться и вернуться за ней позже, но к вечеру воспоминание, содержащее адрес дома, оказалось стёрто.

"Сотрудники полиции просмотрели записи с камер наблюдения в домах, где, предположительно, проживают новые знакомые матери, и установили квартиру, куда она заходила с дочкой. Инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. В настоящее время ребёнка вернули в семью", — сказано в тексте публикации.

Мать девочки привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Известно, что ранее семья не числилась на учёте в полиции.