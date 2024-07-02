"Как в кастрюле": Учёные рассказали, винить ли тепловой купол в изнуряющей московской жаре

Тепловой купол — метеорологическое явление, связанное с глобальным потеплением, напоминающее духовой шкаф, в котором невероятно жарко. Именно его винят в аномальном зное, который обрушился на северо-восток США. Но в российской столице сейчас тоже пекло, превышающее все климатические нормы. Виноват ли и здесь тепловой купол? По словам члена научного совета РЭО и совета МГО Российского экологического движения Ильи Рыбальченко, пока в прогнозах на июль 2024 года нет данных, указывающих на формирование теплового купола над Москвой.

"Вероятность формирования теплового купола над Москвой и областью зависит от метеорологических условий и поведения струйного течения, которые обычно перемещают такие системы с запада на восток", — приводит слова эксперта "360.ru".

Нынешний период высоких температур учёные объясняют глобальными изменениями климата. Это может напрямую повлиять на здоровье населения, особенно среди уязвимых групп — детей и пожилых людей. Специалисты настоятельно рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, пить как можно больше воды и включать кондиционеры, чтобы поддерживать комфортную температуру внутри помещений.