"Вынужденный шаг": Политолог рассказал, зачем Орбану потребовалась встреча с Зеленским в Киеве

С 1 июля Венгрия стала председателем Совета ЕС, поэтому, нанеся визит на Украину, премьер-министр страны Виктор Орбан сделал вполне логичный, но вынужденный ход. Об этом рассказал политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артём Косоруков.

"Венгрия с 1 июля председательствует в Евросовете, поэтому визит Орбана выглядит вполне логичным шагом, хотя и вынужденным. Дело в том, что защита венгерского меньшинства на Западной Украине остаётся камнем преткновения между Украиной, выстраивающей моноэтническую идентичность, и Венгрией, выдерживающей курс на защиту своих национальных интересов в Европе", — сказал эксперт в беседе с РИАМО.

По его словам, Орбану вряд ли удастся образумить Владимира Зеленского, за которым пристально следят вышестоящие официальные лица Запада. Однако венгерский премьер приложит все усилия, чтобы оградить свою страну от конфликта и наметить пути мирного урегулирования.

В свою очередь, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман считает, что Орбан во время своего визита исходил больше из интересов Брюсселя, нежели Будапешта.

"Хотя, естественно, его риторика будет серьёзно отличаться от заявлений, которые делают традиционно в Киеве Урсула фон дер Ляйен, Олаф Шольц или Эмманюэль Макрон. Наверное, из его уст впервые прозвучит формулировка "мирное урегулирование", а не "обеспечение Украине военной победы". Едва ли можно предположить, что этот визит коренным образом изменит ситуацию", — отметил специалист в беседе с RT.