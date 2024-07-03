Деменция, криз, отравление: Россиян предупредили о коварности корвалола Фельдшер Балан: Корвалол нельзя принимать дольше 2–4 недель 3 июля, 05:00 Корвалол. Обложка © ТАСС / Антон Тушин

Корвалол — популярный медикамент, который особенно актуален в период магнитных бурь и перепадов атмосферного давления. Лекарство доступно без рецепта и стоит дёшево, поэтому есть в домашних аптечках множества семей. Вечерний ритуал приёма капель может служить способом самоуспокоения для человека в возрасте, но насколько это безопасно? Об этом Life.ru рассказала фельдшер, управляющая сети пансионатов "Тёплые беседы" Наталья Балан.

Корвалол не выполняет лечебную функцию заболеваний сердечно-сосудистой системы — он помогает снизить уровень тревожности, действуя как успокоительное средство. Истинная причина популярности препарата кроется в компоненте — фенобарбитале, который обладает психотропным действием. В малых дозах он вызывает сонливость и способствует засыпанию, однако такой сон не является полноценным физиологическим процессом. Наталья Балан Фельдшер, управляющая сети пансионатов "Тёплые беседы"

Корвалол можно использовать эпизодически или однократно для снижения уровня стресса, при нервозности, небольшом увеличении артериального давления или при проблемах со сном. Однако нельзя принимать капли дольше двух–четырёх недель. Балан объяснила, что препарат способен вызывать зависимость, поэтому важно соблюдать меры предосторожности и не превышать срок приёма и рекомендованную дозировку.

Корвалол обладает накопительным эффектом, вызывающим отравление организма даже при соблюдении рекомендуемых доз. Самолечение может привести к увеличению частоты гипертонических кризов у пациентов с сердечными заболеваниями, а также к развитию деменции. При частом употреблении препарата человек становится рассеянным, ухудшается память, нарушается концентрация внимания, предупреждает эксперт.

Корвалол точно не поможет при устойчивом повышении давления, одышке и боли за грудиной — в этом случае обратитесь к врачу для проведения обследования и постановки диагноза.

А ранее Life.ru рассказывал, при каком артериальном давлении можно умереть. Так, если вы видите на тонометре цифру выше 180/100 мм, нужно срочно вызывать неотложку, в противном случае ситуация может обернуться инфарктом или инсультом.

Авторы Андрей Горяничев