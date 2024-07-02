Под Челябинском родители нашли мёртвой собственную дочь-школьницу

В посёлке Воронино Пластовского района Челябинской области родители нашли мёртвой свою 16-летнюю дочь. Об ужасном инциденте рассказывает Ura.ru.

"Тело девушки обнаружили родители в одной из построек во дворе дома. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства)", — рассказал источник агентства.

На месте событий сотрудники полиции нашли групповую фотографию девочки с одноклассниками и ещё несколько предметов, которые не называют. Сотрудники Cледственного отдела по Южноуральску выясняют все обстоятельства случившегося.