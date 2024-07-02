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2 июля, 12:48

Под Челябинском родители нашли мёртвой собственную дочь-школьницу

В челябинском посёлке Воронино родители обнаружили мёртвой 16-летнюю дочь

В посёлке Воронино Пластовского района Челябинской области родители нашли мёртвой свою 16-летнюю дочь. Об ужасном инциденте рассказывает Ura.ru.

"Тело девушки обнаружили родители в одной из построек во дворе дома. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства)", — рассказал источник агентства.

На месте событий сотрудники полиции нашли групповую фотографию девочки с одноклассниками и ещё несколько предметов, которые не называют. Сотрудники Cледственного отдела по Южноуральску выясняют все обстоятельства случившегося.

В Томской области найдено тело утонувшего на прошлой неделе мальчика
В Томской области найдено тело утонувшего на прошлой неделе мальчика

Ранее Life.ru рассказывал, что в Михайловке Волгоградской области нашли тело 16-летней школьницы. Труп обнаружил её брат, когда зашёл в комнату. Он сразу вызвал скорую помощь, однако медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Николай Рюмин
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