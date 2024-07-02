На Украине заметили, что представители командования "скармливают" всем липу

Экс-советник командования ВВС Украины Юрий Игнат, подтвердив "определённые потери" при ударе российских войск по аэродрому в Миргороде Полтавской области, попытался представить урон как незначительный, но эта хитрость ему не удалась. На этот факт обратил внимание украинский политик, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По его словам, скрывать правду режиму Зеленского становится всё труднее и даже среди украинского истеблишмента в соцсетях множатся посты с обвинениями в адрес командования во вранье.

"Подавать это как "незначительные потери" — это просто обманывать украинцев. Об этом уже в Украине говорят, что всякая попытка скрыть правду не проходит в обществе", — приводит слова собеседника "Радио Sputnik".