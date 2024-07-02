На Украине заметили, что представители командования "скармливают" всем липу
Депутат Олейник: Командование ВСУ "продаёт" украинцам обман
Экс-советник командования ВВС Украины Юрий Игнат, подтвердив "определённые потери" при ударе российских войск по аэродрому в Миргороде Полтавской области, попытался представить урон как незначительный, но эта хитрость ему не удалась. На этот факт обратил внимание украинский политик, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
По его словам, скрывать правду режиму Зеленского становится всё труднее и даже среди украинского истеблишмента в соцсетях множатся посты с обвинениями в адрес командования во вранье.
"Подавать это как "незначительные потери" — это просто обманывать украинцев. Об этом уже в Украине говорят, что всякая попытка скрыть правду не проходит в обществе", — приводит слова собеседника "Радио Sputnik".
Напомним, что 1 июля Министерство обороны РФ заявило о поражении украинских самолётов на открытой стоянке и инфраструктуры военного аэродрома. Также сообщалось, что нашим военным удалось разгромить ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники ВСУ, а также места хранения и подготовки к применению безэкипажных катеров.
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