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2 июля, 12:01

Гулькина против Суханкиной: Солистки "Миража" выясняют в суде правдивость фразы "Слаба на передок"

Гулькина требует с Суханкиной 6 млн рублей после интервью "Алёне, блин!"

Солистки группы "Мираж" Маргарита Суханкина (на первом плане) и Наталья Гулькина во время выступления на концерте "Легенды Ретро ФМ" в Ледовом дворце. Обложка © ИТАР-ТАСС / Денис Вышинский

Солистки группы "Мираж" Маргарита Суханкина (на первом плане) и Наталья Гулькина во время выступления на концерте "Легенды Ретро ФМ" в Ледовом дворце. Обложка © ИТАР-ТАСС / Денис Вышинский

Экс-участница группы "Мираж" Наталья Гулькина подала иск в суд на бывшую коллегу по коллективу Маргариту Суханкину. Поводом стало интервью последней Алёне Жигаловой для её ютуб-канала "Алёна, блин!" — а точнее, неприятные высказывания Суханкиной в адрес её одногруппницы. В списке высказываний, которые приводятся в исковом документе, есть несколько колких фраз, в том числе следующая цитата: "Есть такие женщины, которые слабы на передок".

Сумма заявленного иска — 5 920 080 рублей. Наши коллеги из kp.ru связались с ответчицей и узнали, признаёт ли она вину.

"Я сразу сказала, что буду называть вещи своими именами. При этом я не называла её ни сукой, ни проституткой. Не было прямых оскорблений. Я реально рассказывала истории, свидетелем которых сама являлась, и давала им свою оценку", пояснила изданию Суханкина.

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А ранее гитарист и лидер группы "Мираж" Алексей Горбашов раскрыл неприятные подробности об уехавшей из России Алле Пугачёвой. Музыкант рассказал, как именно опальная королева эстрады пользовалась своим авторитетом и что происходило с коллегами по сцене, которые ей не нравились.

Алексей Берковиц
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