Гулькина против Суханкиной: Солистки "Миража" выясняют в суде правдивость фразы "Слаба на передок"

Экс-участница группы "Мираж" Наталья Гулькина подала иск в суд на бывшую коллегу по коллективу Маргариту Суханкину. Поводом стало интервью последней Алёне Жигаловой для её ютуб-канала "Алёна, блин!" — а точнее, неприятные высказывания Суханкиной в адрес её одногруппницы. В списке высказываний, которые приводятся в исковом документе, есть несколько колких фраз, в том числе следующая цитата: "Есть такие женщины, которые слабы на передок".

Сумма заявленного иска — 5 920 080 рублей. Наши коллеги из kp.ru связались с ответчицей и узнали, признаёт ли она вину.

"Я сразу сказала, что буду называть вещи своими именами. При этом я не называла её ни сукой, ни проституткой. Не было прямых оскорблений. Я реально рассказывала истории, свидетелем которых сама являлась, и давала им свою оценку", — пояснила изданию Суханкина.