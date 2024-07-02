Эксперт раскрыл, как Путин одним заявлением "вбил клин" между США и Британией

На недавнем выступлении в МИД РФ президент России Владимир Путин смог одним заявлением "вбить клин" между США и Великобританией, а также между лидером Соединённых Штатов Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом. Об этом заявил экономист Михаил Хазин в беседе с "Царьградом".

По словам эксперта, в Великобритании желают сохранить Владимира Зеленского, так как им легко управлять, а вот в Вашингтоне хотели бы сменить его на другого человека, который был бы лояльнее к США. Между Байденом и Трампом также есть некоторый конфликт: первый хочет спрятать Зеленского куда-то навсегда, а вот второй заинтересован, чтобы он выступил в суде как свидетель и даже как обвиняемый.