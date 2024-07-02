Тревел-блогер назвала российские курорты с самым тёплым морем

В поисках курорта с тёплым морем необязательно ехать заграницу. Хороший отдых себе можно организовать, не выезжая из России в том же Сочи, Туапсе и Геленджике. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь.