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2 июля, 14:38

Тревел-блогер назвала российские курорты с самым тёплым морем

Тревел-блогер Ансталь: В Сочи и Туапсе самое тёплое море среди курортов РФ

В поисках курорта с тёплым морем необязательно ехать заграницу. Хороший отдых себе можно организовать, не выезжая из России в том же Сочи, Туапсе и Геленджике. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь.

"Самая тёплая вода летом на самых южных направлениях — это Сочи. Ещё, хоть это не часть России, но очень тёплая вода в Абхазии. Недавно в Анапе появилось предупреждение, так как температура воды опустилась до +17 по Цельсию, хотя в Сочи, Геленджике, Туапсе вода, примерно, + 23", — прокомментировала тревел-блогер.
Россиянам рассказали, как изменилась стоимость отдыха на популярных курортах этим летом
Россиянам рассказали, как изменилась стоимость отдыха на популярных курортах этим летом

Ранее Life.ru рассказывал, в какую стоимость россиянам обойдётся отдых в Сочи. За год он подорожал на 15-20%.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ewa Studio

Мария Любицкая
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