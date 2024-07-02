Тревел-блогер назвала российские курорты с самым тёплым морем
Тревел-блогер Ансталь: В Сочи и Туапсе самое тёплое море среди курортов РФ
В поисках курорта с тёплым морем необязательно ехать заграницу. Хороший отдых себе можно организовать, не выезжая из России в том же Сочи, Туапсе и Геленджике. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь.
"Самая тёплая вода летом на самых южных направлениях — это Сочи. Ещё, хоть это не часть России, но очень тёплая вода в Абхазии. Недавно в Анапе появилось предупреждение, так как температура воды опустилась до +17 по Цельсию, хотя в Сочи, Геленджике, Туапсе вода, примерно, + 23", — прокомментировала тревел-блогер.
Ранее Life.ru рассказывал, в какую стоимость россиянам обойдётся отдых в Сочи. За год он подорожал на 15-20%.
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