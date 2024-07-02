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2 июля, 15:44

Экс-футболист ЦСКА объяснил, почему у Криштиану Роналду железные "фаберже"

Экс-футболист Масалитин отметил лидерские качества Роналду: Железные "фаберже"

Криштиану Роналду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp

Криштиану Роналду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp

Решение бить пенальти в серии послематчевых 11-метровых в игре 1/8 финала чемпионата Европы против Словении, принятое капитаном сборной Португалии Криштиану Роналду, демонстрирует его высочайшие лидерские качества. С таким заявлением выступил бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин.

"Незабитый пенальти — вообще его личная трагедия. Каждый незабитый мяч сильно бьёт по психологии. Но надо отдать ему должное: всё-таки у него железные "фаберже". После таких передряг пошёл бить пенальти в ответственный момент — вот что значит лидер. А дрогнул бы, не пошёл бы, и неизвестно, как бы сложилась серия", — говорит Масалитин в беседе с "Газетой.ru".

Также экс-футболист отметил вратаря сборной Португалии Диогу Кошту, который отбил все три удара в послематчевой серии пенальти.

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Напомним, что сборная Португалии по пенальти обыграла Словению 3:0 и вышла в 1/4 финала Евро-2024, где сыграет с Францией. Основное и дополнительное время встречи завершилось безголевой ничьёй. Португальский капитан Криштиану Роналду не смог реализовать заработанный в овертайме 11-метровый.

Николай Рюмин
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