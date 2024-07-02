Экс-футболист ЦСКА объяснил, почему у Криштиану Роналду железные "фаберже"

"Незабитый пенальти — вообще его личная трагедия. Каждый незабитый мяч сильно бьёт по психологии. Но надо отдать ему должное: всё-таки у него железные "фаберже". После таких передряг пошёл бить пенальти в ответственный момент — вот что значит лидер. А дрогнул бы, не пошёл бы, и неизвестно, как бы сложилась серия", — говорит Масалитин в беседе с "Газетой.ru".