Экс-футболист ЦСКА объяснил, почему у Криштиану Роналду железные "фаберже"
Экс-футболист Масалитин отметил лидерские качества Роналду: Железные "фаберже"
Криштиану Роналду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp
Решение бить пенальти в серии послематчевых 11-метровых в игре 1/8 финала чемпионата Европы против Словении, принятое капитаном сборной Португалии Криштиану Роналду, демонстрирует его высочайшие лидерские качества. С таким заявлением выступил бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин.
"Незабитый пенальти — вообще его личная трагедия. Каждый незабитый мяч сильно бьёт по психологии. Но надо отдать ему должное: всё-таки у него железные "фаберже". После таких передряг пошёл бить пенальти в ответственный момент — вот что значит лидер. А дрогнул бы, не пошёл бы, и неизвестно, как бы сложилась серия", — говорит Масалитин в беседе с "Газетой.ru".
Также экс-футболист отметил вратаря сборной Португалии Диогу Кошту, который отбил все три удара в послематчевой серии пенальти.
Напомним, что сборная Португалии по пенальти обыграла Словению 3:0 и вышла в 1/4 финала Евро-2024, где сыграет с Францией. Основное и дополнительное время встречи завершилось безголевой ничьёй. Португальский капитан Криштиану Роналду не смог реализовать заработанный в овертайме 11-метровый.