Вплоть до летального исхода: Названы салаты, которые особенно опасно есть в жару

В последнее время многие стали с большим опасением относиться к готовой еде из магазинов на фоне новостей об отравлениях. Тема особенно актуальна в летний период, когда из-за жары продукты портятся намного быстрее. О том, какие салаты не стоит покупать в самое тёплое время года, в разговоре с "Вечерней Москвой" рассказала диетолог Елена Соломатина.

"В готовые салаты могут добавлять некачественное сырьё и хранить их неправильным образом. Поэтому в них развиваются бактерии ботулотоксина, которые живут в воде и в почве. Они могут попасть в грибы, мясо или овощи. Однако для их развития необходима безвоздушная среда, например консервы", — объяснила специалист.

Эксперт отметила, что ботулизм может быть в салатах, в которые добавляют консервированные грибы, овощи или мясо. Примечательно, что определить наличие опасных бактерий в еде самостоятельно невозможно. Так, например, одна из опаснейших инфекций, ботулизм, способна развиться в том же мёде, если его неправильно хранить. Больной человек даже не сразу осознаёт, чем болен, так как заболевание маскируется под инсульт.

"Ботулотоксин нарушает нервную мышечную передачу. У человека начинаются проблемы с дыханием, работой сердца, которое не может биться. Также появляются двоение в глазах, опущение век, заторможенная речь. Такие симптомы характерны и для инсульта, поэтому эти два опасных состояния можно перепутать и упустить время, которое при ботулизме играет огромную роль", — рассказала диетолог.

Более знакомые, но вместе с тем не менее опасные кишечная палочка, листерии и дизентерии также нередко развиваются в готовой еде во время жары. Как следствие, у человека возникает серьёзный сбой в работе желудочно-кишечного тракта. Из наиболее распространённых симптомов врачи выделяют тошноту, диарею, слабость и сильное обезвоживание организма. Для детей и пожилых людей употребление испорченных магазинных салатов может завершиться летальным исходом.

Специалист порекомендовала отказаться от покупки готовой еды, в составе которой присутствуют яйца, рыба, мясо и майонез. Также с осторожностью следует относиться к фруктовым салатам летом.