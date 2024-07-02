Эксперт сравнила вероятность введения четырёх- и шестидневной рабочей недели

Вопрос сокращения рабочей недели до четырёх дней для повышения эффективности работы сотрудников сегодня обсуждается во всём мире. Однако далеко не все страны поддерживают данную тенденцию. Так, например, в Греции время работы, наоборот, увеличили до шести дней в неделю. По словам доцента кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максима Чиркова, город Афины решился на это из-за кризиса, который царит в странах ЕС.

"Если в некоторых государствах блока дискуссии о сокращении продолжительности рабочей недели ещё идут, то в отстающих, куда можно отнести Грецию, перешли на более прагматический подход, увеличив количество рабочих часов", — объяснил эксперт в разговоре с 360.ru.

Эйчар-специалист медицинской группы компаний Янина Мещерская отметила, что власти Греции выбрали неудачный путь, так как обычно ситуацию улучшают не за счёт расширения рабочей недели, а через привлечение новой рабочей силы, то есть мигрантов, как это делают развитые страны.

По её словам, Россия может пойти по такому же пути, то есть привлекать работников из других государств. Для этого нужно создать подходящие условия.