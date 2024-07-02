Цены кусаются: В Центробанке подсчитали, насколько подорожало содержание собаки в Москве

Затраты на содержание собаки в Москве возросли на 9,4% по сравнению с прошлым годом, причём большую часть расходов берут на себя сухие корма. Об этом в беседе с "Газетой.Ru" заявила главный экономист Главного управления Банка России по ЦФО Александра Львова.

"Собака — это лучший друг и компаньон, но нужно помнить и о нашей ответственности — питомца необходимо правильно кормить и внимательно следить за его здоровьем. Собачий рацион — существенная статья ежемесячных расходов собаководов. За год стоимость сухих кормов в столице увеличилась на 5%", — рассказала специалист.

Эксперт связывает стремительный рост стоимости кормов с увеличением закупочных цен на сырьё. На данный момент отмечается подорожание куриных и мясных ингредиентов, а также иных добавок. Также специалист отметила затраты на логистику и упаковку.

Также в столичном регионе выросли цены на оказание услуг ветеринара и импортные вакцины. Дополнительные сложности вызывает обслуживание оборудования, купленного за границей. Всего за год приём у специалиста подорожал на 9%, а цена прививки для питомца — на 10%.