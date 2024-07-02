Кабмин поддержал инициативу об отправке бойцам СВО конфискованного оружия
Хинштейн: Правительство РФ поддержало проект о передаче изъятого оружия на СВО
Правительство России поддержало законопроект о передаче изъятого оружия в зону проведения спецоперации (СВО). Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности сегодня приняла положительное заключение на нашу инициативу. Рассчитываю, что она может быть рассмотрена в первом чтении Госдумой уже на этой неделе", — написал он в телеграм-канале.
По словам Хинштейна, свыше 250 тысяч единиц огнестрельного оружия скопилось сейчас на складах МВД и Росгвардии, при этом 70 тысяч из них подлежит ликвидации. Это как конфискованное оружие, так и сданное собственниками на уничтожение или не востребованное ими. В то же время "эти стволы", как он подчеркнул, сейчас бы очень пригодились российским бойцам в зоне СВО. Порядок такой передачи предстоит определить кабмину, а процесс его администрирования, вероятно, будет возложен на Росгвардию как на регулятора оборота оружия, заключил депутат.
Ранее сообщалось, что в Москве открылся первый военно-социальный центр для бойцов СВО. Военных, в частности, будут консультировать по вопросам, связанным с обеспечением жильём и медицинскими услугами.
ТАСС / Алексей Коновалов