В России могут ввести повторную медкомиссию для водителей старше 80

Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков внёс в нижнюю палату парламента проект закона о введении повторного медосвидетельствования для водителей после 80 лет. Копия соответствующего документа есть в распоряжении Life.ru.

"Инициатива, которая призвана снизить число аварий на дорогах, предусматривает внесение изменений в статью 23 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", согласно которым предлагается обязать граждан, достигших 80 лет, повторно проходить медосвидетельствование для определения наличия или отсутствия медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами", — говорится в пояснительной записке.