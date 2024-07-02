В России могут ввести повторную медкомиссию для водителей старше 80
В Думу внесли проект о введении повторной медкомиссии для водителей после 80 лет
Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков внёс в нижнюю палату парламента проект закона о введении повторного медосвидетельствования для водителей после 80 лет. Копия соответствующего документа есть в распоряжении Life.ru.
"Инициатива, которая призвана снизить число аварий на дорогах, предусматривает внесение изменений в статью 23 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", согласно которым предлагается обязать граждан, достигших 80 лет, повторно проходить медосвидетельствование для определения наличия или отсутствия медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами", — говорится в пояснительной записке.
Авторы законопроекта считают, что их предложение поможет своевременно выявлять болезни, которые могут серьёзно влиять на способность управлять автомобилем. Напомним, что сейчас проходить повторную медкомиссию водители обязаны при замене прав после истечения срока их действия, после возврата водительского удостоверения в связи с истечением срока запрета на управление транспортными средствами, а также в связи с возвратом документа после отбытия наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.
Ранее Life.ru сообщал, что общественники из организации "Ветераны России" призывали запретить водить машину людям старше 70 лет. Соответствующее обращение они направляли в МВД. Активисты аргументировали свою позицию тем, что с возрастом ухудшаются зрение, реакция и слух. Минздрав, к слову, данную инициативу не поддержал. В Госдуме её тоже не оценили.